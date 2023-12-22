Российские войска в Донецкой области убили человека и ранили пятерых
Российские войска 22 декабря убили одного гражданского человека в Донецкой области, еще пятеро ранены, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.
72-летний мужчина погиб от авиаудара в селе Екатериновка Краматорского района. От артиллерийских ударов в Курахово и в селе Антоновка Покровского района ранены 48 и 86-летние мужчины.
"Враг каждый день наносит удары по гражданской инфраструктуре в Донецкой области. Уже второй день оккупационные войска продолжают обстреливать г. Торецк. Сегодня в 13:10 армия россиян совершила авиаобстрел жилых кварталов, вероятно, с использованием КАБ-500.
Женщина 54 лет и трое 60-летних горожан, которые находились на улице, получили осколочные ранения. Среди пострадавших – супружеская пара".