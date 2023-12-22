Зеленский встретился с новым главой МИД Польши: о чем говорили

Президент Владимир Зеленский встретился с главой Министерства иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Последний прибыл сегодня, 22 декабря, с визитом в Украину, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Во время встречи президент отметил важность первого визита новоназначенного главы МИД Польши в Украину. В частности поблагодарил Варшаву за поддержку нашей страны в противодействии полномасштабному российскому вторжению, а также предоставление убежища беженцам.

О чем говорили:

стороны согласились, что двусторонние отношения должны получить новый импульс, а все проблемные вопросы следует решать в духе доверия и уважения;

"Надеемся на открытие новой страницы в наших отношениях. Мы очень сильные соседи с общей историей. Мы рады вас видеть здесь. Надеюсь, что премьер-министр Польши также найдет возможность приехать в Украину при ближайшей возможности" , - заявил президент.

затронули вопрос дальнейшего взаимодействия в оборонной сфере, а также ключевых потребностей наших воинов;

обсудили создание совместных производств и возможности закупки польского оружия, которое показало результат на поле боя;

обсудили подготовку следующей встречи на уровне советников лидеров стран по имплементации Формулы мира, а также проведение Глобального саммита мира.

Визит главы МИД Польши в Украину

Польша стала активно помогать Украине с начала полномасштабного вторжения РФ. Такая поддержка включала как вооружение, так и гуманитарные вопросы, а также политические.

Сегодня, 22 декабря, в Киев с визитом прибыл новоназначенный министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Это стала его первая зарубежная поездка на новой должности.

Как рассказал представитель министерства иностранных дел Польши Павел Вронский, во время визита Сикорский также встретится с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и рядом других чиновников.

В частности, ожидается, что глава польского МИД объявит новый пакет помощи Украине.