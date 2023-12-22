Глава МИД Польши о ситуации на границе: хотим разблокировать к праздникам

Министры иностранных дел Польши и Украины Радослав Сикорский и Дмитрий Кулеба заявили, что будут и дальше искать решение деблокирования границы между двумя странами, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит пресс-конференция глав МИД и Telegram-канал "Мы Украина".

"Между соседями всегда есть какие-то вопросы, которые нужно решить как исторические, так и текущие. Поэтому я взял с собой польских заместителей министра транспорта и сельского хозяйства. Мы должны восстановить условия честной конкуренции, чтобы все получали выгоду от торговли и транспорта. И я думаю, что то, что мы сказали друг другу, может привести к поиску решений" , - сказал Сикорский .

В то же время Кулеба заявил, что страны будут и дальше искать решения для разблокирования общей границы, где с начала ноября протестуют польские перевозчики.

"Мы начали с необходимости решения проблемных вопросов во взаимоотношениях. Есть желание решить эти вопросы с обеих сторон – и в Украине, и в Польше" , – сказал Кулеба.

Позже на другой пресс-конференции Сикорский сообщил, что представители обеих стран делают все возможное для того, чтобы деблокировать границу к праздникам.

"Ведется работа по разблокированию пунктов пропуска к праздникам" , - сказал на брифинге в Киеве.

Визит главы МИД Польши в Украину

Польша стала активно помогать Украине с самого начала полномасштабного вторжения РФ. Такая поддержка включала в себя как вооружение, так и гуманитарные вопросы, а также политические.

Сегодня, 22 декабря, в Киев с визитом прибыл новый министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Это стала его первая заграничная поездка в новой должности.

Как рассказал представитель министерства иностранных дел Польши Павел Вронский, во время визита Сикорский также встретится с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и рядом других чиновников.

Блокада границы с Польшей

Напомним, польские перевозчики с начала ноября начали забастовку на нескольких пунктах пропуска на границе с Украиной. Они требуют, чтобы ЕС отменил с нашей страной "транспортный безвоз".

На минувшей неделе в понедельник протестующие перестали блокировать пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск".

Местные власти запретили проводить там забастовки, но позже суд отменил такое решение.