Генштаб: Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов

В Генштабе ВСУ сообщили, что с улучшением погодных условий оккупанты нарастили интенсивность применения оперативно-тактической авиации и квадрокоптеров типа "FPV", сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генштаба ВСУ 22 декабря.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 3 истребителя-бомбардировщика Су-34.

Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и 2 пункта управления противника".

В течение суток произошло 60 боевых столкновений. Враг нанес 1 ракетный и 33 авиационных удара, совершил 23 обстрела с РСЗО.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 8 атак врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где оккупанты, при поддержке авиации, пытались прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 8 атак противника возле населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клищиевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 17 атак окупантов восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Победы Донецкой области, где противник, при поддержке авиации, совершил 4 безуспешные атаки на позиции наших защитников.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака врага западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили все атаки западнее Вербового и Роботиного Запорожской области, где противник пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Враг не отказался от намерения выбить наши подразделения с левобережья Днепра, совершил 17 безуспешных штурмовых действий, получил достойный отпор и понес значительные потери. Наши подразделения устойчиво держат оборону, в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят огненное поражение противнику.