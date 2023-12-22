Германия передала Украине еще три СЗУ Gepard, боеприпасы и дроны

Правительство Германии в пятницу, 22 декабря, обновило перечень военной помощи Украине, сообщив о передаче трех самоходных зенитных установок Gepard с запчастями в дополнение к 49 уже переданным, сообщает Европейская правда.

Это следует из перечня на сайте правительства ФРГ.

К трем СЗУ Gepard Германия передала Украине 30 240 снарядов, а также 2 500 боеприпасов калибра 155 мм из запасов Бундесвера и промышленности.

В перечне упоминается предоставление двух танков для разминирования Wisent 1, 10 разведывательных беспилотников Vector, двух авто для патрулирования границы и двух систем самозащиты для вертолетов AMPS.

Также Украина получила восемь тяжеловозов Zetros, два седельных тягача 8x8 HX81 и пять полуприцепов, восемь автомобилей со склада Бундесвера и промышленности и 25 536 боеприпасов калибра 40 мм и неуказанное количество медицинских средств.

На прошлой неделе в перечне переданной Германией военной помощи Украине были зенитно-ракетный комплекс Patriot и ракеты к нему.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Германия должна быть готова к увеличению поддержки Украины на фоне ослабления поддержки другими.