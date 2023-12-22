Зеленский провел совещание с Умеровым и командой: обсудили вопросы военных

Президент Владимир Зеленский провел совещание министром обороны Рустемом Умеровым и его командой, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, во время совещания было обсуждено решение вопросов, которые задают украинские военные.

"Вопросы мотивации, вопросы определенности сроков службы, вопросы пополнения. Силы обороны держатся на людях. А люди – это дух и оружие. Оба компонента мы должны обеспечить. Спасибо всем, кто помогает!" – сказал президент.

Мобилизация в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину продолжается мобилизация. Недавно в стране было принято решение изменить порядок ее проведения, а Верховная рада разрабатывает законопроект, в который вносит инициативы военных.

Как рассказал Владимир Зеленский, Генштаб попросил дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек, что обойдется Украине в дополнительные 500 млрд гривен.