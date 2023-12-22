Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это лишь тактический успех

Руководитель оперативного отдела Генерального штаба Эстонии полковник Тармо Кундла считает, что Россия сейчас ведет активные действия на фронте в Украине, но захват нескольких населенных пунктов не принесет ей успеха на оперативном уровне, сообщает Европейская правда.

Слова Кундли цитирует портал ERR.

Эстонский полковник отметил, что войска России продолжают наступление по всему фронту в Украине, в частности, продвинулись в селах близ города Авдеевка к северу и от него.

"Падение Авдеевки возможно, но это зависит и от решения Украины – продолжают ли они сопротивление, или отступают. Город еще не оцеплен. Если российским войскам удастся захватить город, то это тактическая победа, которую хорошо презентовать общественности, но она не дает большого оперативного уровня успеха", – сказал он на брифинге в пятницу в Минобороны Эстонии.

Кундла отметил, что в ближайшие недели российские войска также могут захватить город Марьинка, к югу от Авдеевки. Но вряд ли стоит ожидать, что в ближайшее время Россия сможет занять больше территории в Донецкой области.

По словам представителя эстонского Генштаба, в случае решения оставить Авдеевку для сохранения живой силы значительных угроз для Украины нет, поскольку она уже подготовила новые оборонные позиции к западу от города.

"В целом война на истощение продолжается, Россия владеет инициативой, и ее подразделения ценой больших потерь достигают тактического успеха на некоторых линиях фронта. Но это не приводит к оперативному успеху", – подытожил Кундла.

Ранее британская разведка сообщала, что в последние недели Украина мобилизовала усилия для улучшения фортификационных сооружений, поскольку переходит к более оборонительной позиции вдоль большей части линии фронта.