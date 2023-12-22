Bild: Путин планирует направить мигрантов в ЕС с помощью авиакомпании в Турции

Польские силовики предупреждают о новом организованном наплыве беженцев через Россию и Беларусь. В этом им поможет авиакомпания в Турции, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Bild.

Белорусские власти объявили, что турецкая чартерная авиакомпания Southwind Airlines вводит прямые рейсы между крупнейшими городами двух стран.

Преимущество авиакомпании перед государственной авиакомпанией "Белавия" белорусского диктатора Александра Лукашенко заключается в том, что она будет быстрее летать.

Авиакомпания Southwind Airlines, базирующаяся в Анталье (Турция), была основана вскоре после российского вторжения в Украину. Три самолета и большая часть персонала принадлежат российской авиакомпании Nordwind Airlines, базирующейся в Москве.

Отмечается, что авиакомпания помогает РФ обходить санкции, а в Польше уверены, что она необходима лично российскому диктатору Владимиру Путину.

Авиакомпания может начать посылать мигрантов в Европу

В МВД Польши уверены, что существует запредельный потенциал для целенаправленной контрабанды нелегальных беженцев в Западную Европу через новую авиакомпанию.

Bild опирается на отчеты Кабинета безопасности Польши. Там считают, что Россия и Беларусь активизируют свою гибридную операцию, призванную усилить миграцию и, следовательно, политический кризис в западных странах - особенно в Германии.

"В арабских социальных сетях было отмечено, что Германия введет более строгие правила предоставления убежища и границ" , - пишет издание.

Поэтому польские власти ожидают своего рода ажиотажа - как на границе, так и через новую турецкую авиакомпанию. Она может делать остановку в Польше.

Миграционный кризис на границе Финляндии и РФ

Напомним, 30 ноября власти Финляндии решили закрыть все пункты пропуска на границе с РФ. Это произошло на фоне огромного количества нелегальных мигрантов, желавших въехать в Финляндию с территории РФ.

Как отмечал ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, власти внимательно следят за ситуацией на границе и могут продолжить ее закрытие.

13 декабря правительство Финляндии решило открыть два пункта пропуска на границе с Россией. Однако уже на следующий день из-за наплыва мигрантов их снова закрыли.