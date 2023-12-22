Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно

Правительство Швеции в пятницу решило распространить действие директивы ЕС о временной защите на всех граждан Украины, находящихся в стране на законных основаниях, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в сообщении шведского правительства.

Как объясняет правительство, в апреле 2022 года Швеция приняла поправку к постановлению о временной защите, которая распространила этот статус на тех, кто въехал и находился в Швеции по состоянию на 30 октября 2021 года.

Действующее положение означало, что некоторые украинцы, имеющие право на временную на защиту, рискуют его не получить и, возможно, будут вынуждены вернуться в Украину. Поэтому действие поправки расширили.

"Люди из Украины, которые находятся в Швеции, не должны возвращаться в Украину в текущей ситуации. Те, кто заслуживает защиты, теперь будут иметь возможность остаться в Швеции с временной защитой", – прокомментировала шведский министр по вопросам миграции Мария Мальмер Стенергард.

Поправка вступает в силу с 22 декабря, уточнили в шведском правительстве.

Напомним, в октябре Европейский Союз завершил все процедуры, необходимые для продления режима временной защиты для беженцев из Украины на один год – с 4 марта 2024 года до 4 марта 2025 года.

Тем временем Норвегия изменила социальные условия и правила для украинцев, оформляющих в стране статус временной защиты, в попытке уменьшить "разрыв" с условиями в соседних странах.