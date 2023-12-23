ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Силы противовоздушной обороны 22 декабря во время воздушной тревоги сбили все 9 запущенных российскими захватчиками беспилотников над Одесской и Хмельницкой областями, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.

"С 18.00 вечера 22 декабря до полуночи 23 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали ударными БПЛА типа "Shahed" из районов Балаклава - Крым, Приморско-Ахтарск - РФ".

Сообщается, что все девять "Шахедов" уничтожены силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Одесской и Хмельницкой областей.