В Генштабе обновили данные о потерях оккупантов на фронте
С начала войны Силы обороны уничтожили 352 390 оккупантов, сообщает Деловая столица.
Актуальные данные обнародовали в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.12.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 352 390 (+1040) человек,
- танков ‒ 5854 (+17) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 10871 (+28) ед,
- артиллерийских систем – 8286 (+36) ед,
- РСЗО – 932 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 611 (+0) ед,
- самолетов – 327 (+3) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6384 (+19),
- крылатые ракеты ‒ 1613 (+0),
- корабли /катера ‒ 22 (+0) ед,
- подводные лодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 10995 (+51) ед,
- специальная техника ‒ 1223 (+6)
Данные уточняются