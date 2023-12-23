Close button

В Генштабе обновили данные о потерях оккупантов на фронте

В Генштабе обновили данные о потерях оккупантов на фронте
Фото: wikimedia.org

С начала войны Силы обороны уничтожили 352 390 оккупантов, сообщает Деловая столица.

Актуальные данные обнародовали в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.12.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 352 390 (+1040) человек,
  • танков ‒ 5854 (+17) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 10871 (+28) ед,
  • артиллерийских систем – 8286 (+36) ед,
  • РСЗО – 932 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 611 (+0) ед,
  • самолетов – 327 (+3) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6384 (+19),
  • крылатые ракеты ‒ 1613 (+0),
  • корабли /катера ‒ 22 (+0) ед,
  • подводные лодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 10995 (+51) ед,
  • специальная техника ‒ 1223 (+6)

Данные уточняются

Новости

Популярные темы форума

analytics