Посол Германии в Москве: Путин совсем не желает вести переговоры

Посол Германии в Москве Александер Граф Ламбсдорф не видит изменений в позиции президента России Владимира Путина относительно войны в Украине и считает, что тот не планирует вести мирные переговоры, сообщает Европейская правда.

Об этом Ламбсдорф сказал в интервью немецкому изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland, пишет Tagesschau.

"Путин только что подтвердил свои военные цели, он совсем не готов к переговорам", – сказал Ламбсдорф.

По его словам, также нет никаких признаков того, что Путин изменит свою позицию после президентских выборов в марте 2024 года.

По мнению дипломата, ничто не указывает и на то, что Путина сместят на выборах: Ламбсдорф не видит никаких признаков раскола в путинской системе "на данный момент".

Он также не видит никаких признаков того, чтобы лидер Кремля находился "не в добром здравии".

На пресс-конференции 14 декабря Владимир Путин заявил, что война против Украины закончится тогда, когда он достигнет всех своих целей - денацификации, демилитаризации и нейтрального статуса Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что РФ не сможет достичь своих целей в Украине, несмотря на ее большие усилия.

Напомним, накануне министры иностранных дел Франции и Великобритании заверили, что будут поддерживать Украину в ее борьбе против российского вторжения "столько, сколько потребуется", при этом важно, чтобы президент Владимир Путин проиграл.