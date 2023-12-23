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СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге и Кропивницком: что известно

СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге и Кропивницком: что известно
Фото: alerts

Утром 23 декабря в Кривом Роге прогремели взрывы, а Воздушные силы призвали жителей Кропивницкого находиться в укрытиях, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили "Суспільне", Воздушные силы.

По данным СМИ, в Кривом Роге были слышны звуки взрывов.

Впоследствии Воздушные силы призвали жителей Кропивницкого находиться в укрытиях.

Тревога звучит в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Обновлено: Позже "Суспільне" сообщило и о взрывах в Кропивницком.

Ракетная опасность объявлена также в Николаевской и Одесской областях.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил взрывы в городе.

Прямая речь Вилкула:

"Относительно взрывов, что слышали.
Все ровно".

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