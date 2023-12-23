СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге и Кропивницком: что известно
Утром 23 декабря в Кривом Роге прогремели взрывы, а Воздушные силы призвали жителей Кропивницкого находиться в укрытиях, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщили "Суспільне", Воздушные силы.
По данным СМИ, в Кривом Роге были слышны звуки взрывов.
Впоследствии Воздушные силы призвали жителей Кропивницкого находиться в укрытиях.
Тревога звучит в Днепропетровской и Кировоградской областях.
Обновлено: Позже "Суспільне" сообщило и о взрывах в Кропивницком.
Ракетная опасность объявлена также в Николаевской и Одесской областях.
Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил взрывы в городе.
Прямая речь Вилкула:
"Относительно взрывов, что слышали.
Все ровно".