Известный телеведущий решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Ведущий "24 канала" Алексей Печий получил аккредитацию на саммит ЕС, который проходил с 14 по 15 декабря, и решил не возвращаться в Украину, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают "Детектор Медиа", "24 канал", Печий в Facebook.

Руководство телеканала заявило, что "шокированы поступком Печия и не могли поверить, что он такое сделает".

Там отмечают, что ведущий подставил своих коллег и бросил тень на репутацию журналистов в целом.

На сайте также обнародовали официальную позицию, в которой осудили поведение своего экс-сотрудника.

Сам Печий написал пост в соцсетях (сейчас на его странице нельзя увидеть сообщения, фото, друзей и т.д.), где заявил, что якобы не будет прекращать "делать то, что умеет, и то, что может немного приблизить победу".