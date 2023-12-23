Зеленский ввел санкции против лиц и компаний, которые вредят интересам Украины

Президент Владимир Зеленский по решению СНБО ввел санкции против лиц и компаний, которые вредят интересам Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом говорят указы Зеленского.

Среди 43 человек, которые отныне под санкциями, кроме россиян, есть также люди, которые имеют еще и гражданство (кроме РФ) Украины и Латвии.

Санкции также введены против 119 компаний - в основном с территории РФ, но есть и ООО "Автодель ГАЗ", которое работает в Крыму.

Другим указом Зеленский ввел санкции против 8 человек (среди которых граждане Кипра, Украины и России) и 15 компаний.

Подсанкционным лицам блокируют активы на территории Украины, прекращают торговые операции и транзит ресурсов по стране, аннулируются лицензии и тому подобное.