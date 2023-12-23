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ОВА: Кировоградщина была под массированным ракетным ударом, работала ПВО

ОВА: Кировоградщина была под массированным ракетным ударом, работала ПВО
Фото: Mil.ru

Кировоградская ОВА сообщила, что 23 декабря область была под массированным ракетным ударом со стороны российских войск, работала ПВО, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

"Кировоградщина - под массированным ракетным ударом.
Отработали защитники неба.
Цели над Кропивницким и Александрийским районом уничтожены".

По его словам, обломками повреждены крыши домов, заборы, авто.

Информации о пострадавших нет.

Напомним:

Утром 23 декабря в Кривом Роге и в Кировоградской области прогремели взрывы.

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