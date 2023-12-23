ОВА: Кировоградщина была под массированным ракетным ударом, работала ПВО
Кировоградская ОВА сообщила, что 23 декабря область была под массированным ракетным ударом со стороны российских войск, работала ПВО, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
"Кировоградщина - под массированным ракетным ударом.
Отработали защитники неба.
Цели над Кропивницким и Александрийским районом уничтожены".
По его словам, обломками повреждены крыши домов, заборы, авто.
Информации о пострадавших нет.
Напомним:
Утром 23 декабря в Кривом Роге и в Кировоградской области прогремели взрывы.