СМИ: В Днепре во время воздушной тревоги прогремели взрывы (Обновлено)

Днем 23 декабря в Днепре прогремели взрывы, когда там была объявлена воздушная тревога, – сработала ПВО, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили "Суспільне", Воздушные силы, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Перед взрывами Воздушники отметили, что жителям Днепра необходимо находиться в укрытии.

Между тем тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях, а также в Кировоградской области, где сегодня была массированная ракетная атака РФ.

Обновлено: Лысак впоследствии сообщил, что над Днепровским районом силы ПВО уничтожили ракету.