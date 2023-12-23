Мэр Лондона поддержал передачу Украине авто, которые списаны на металлолом

Мэр Лондона Садик Хан передумал и заявил, что поддерживает схему отправки в Украину полноприводных автомобилей, которые в противном случае были бы списаны на металлолом по программе утилизации ULEZ, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщило британское издание The Telegraph.

Мэр Лондона ранее не поддерживал передачу Украине автомобилей, которые не соответствовали требованиям ULEZ, поскольку, по его словам, это не принесло бы пользы лондонцам в экологическом, экономическом и социальном плане.

Однако после кампании в СМИ и многочисленных призывов Хан изменил свое мнение и попросил министра транспорта Марка Харпера предоставить "возможность лондонцам и другим гражданам по всей стране пожертвовать Украине пригодные для использования автомобили через схему утилизации".

В письме к Харперу, которое мэр Лондона написал вместе с экс-министром обороны Беном Уоллесом, говорится, что передача авто Украине стала бы возможной, если бы были изменены соответствующие национальные правила.

ULEZ имеет целью очистить воздух Лондона, требуя от водителей транспортных средств с высоким уровнем выбросов в городе платить сбор в размере 12,50 фунтов. Жители Лондона могут получить до 2,000 фунтов стерлингов компенсации в обмен на утилизацию своего автомобиля, если он не соответствует стандартам выбросов ULEZ. Под действие программы подпадают, как правило, полноприводные авто и пикапы.

"Мы надеемся, что вы будете сотрудничать с нами, чтобы дать возможность лондонцам и другим жителям страны получить деньги за то, что они уберут загрязняющие транспортные средства с улиц наших городов, оказывая при этом жизненно важную поддержку народу Украины", – написали Хан и Уоллес.

Ранее экс-премьер Борис Джонсон, который был предшественником Хана на посту мэра Лондона, назвал отказ городского головы Лондона передавать авто Украине "мелочным и смешным".

"Украинцы более чем способны сами решить проблемы с качеством воздуха, им нужна помощь, чтобы победить угрозу, которая намного опаснее, и это президент Путин. Действия Хана кажутся чрезвычайными", – заявлял Джонсон.

В декабре Хан написал письмо мэру Киева Виталию Кличко, заявив, что не позволит отправлять в Украину машины, которые готовятся к утилизации.

Накануне министр по вопросам выравнивания возможностей, ЖКХ и общин Великобритании Майкл Гоув в открытом письме призвал Хана передать Украине машины, которые не соответствуют экологическим требованиям и подлежат утилизации.