В Киеве коммунальные службы демонтировали еще один памятник
В Киеве коммунальщики демонтировали памятник так называемым "участникам январского вооруженного восстания 1918 года", сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила КГГА.
"Идеологическая роль этого постамента заключалась в возвеличивании большевиков, которые устроили вооруженный мятеж против Украинской Центральной Рады и Украинской Народной Республики.
Нам десятилетиями навязывали в герои - советских и имперских палачей. Теперь пришло время навсегда избавиться от враждебного культурологического влияния".
По информации КП "Киевблагоустройство", памятник весил около 2,5 тонн.