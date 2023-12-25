Лидеры ХАМАСа могут получить иммунитет для завершение войны – СМИ

Израиль может предоставить иммунитет главарям ХАМАСа в Секторе Газа в обмен на завершение войны.﻿ Об этом сообщает The Times of Israel, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

По данным издания, Израиль рассматривает возможность не убивать лидеров ХАМАС в Газе Яхью Синвара и Мухаммада Дейфа, если и когда представится такая возможность. В частности, им могут предоставить своего рода иммунитет и депортировать их в Катар или другую страну в рамках решения, которое обеспечит освобождение всех заложников, удерживаемых в Газе, и прекращение войны против террористической группировки.

Руководство служб безопасности и политическое руководство обсуждают такой вариант, хотя на данный момент конкретного предложения на столе нет.

Источники издания подчеркивают, что это долгосрочный вариант, который сейчас неактуален. При этом отмечается, что любой такой план не должен повредить заявленной цели - уничтожению руководства и военного потенциала ХАМАС.

Другой источник утверждает, что "депортация руководства ХАМАС за границу не противоречит целям войны".