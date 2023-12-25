ХАМАС заявляет о 70 погибших в результате обстрела Израилем лагеря беженцев

По меньшей мере 70 человек погибли в результате израильской атаки на лагерь беженцев Аль-Магази в центральной части Сектора Газа в воскресенье.﻿﻿ Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Сектора Газы, которым руководит ХАМАС, сообщает Украинская правда.

На видео, опубликованном палестинским Красным Полумесяцем, видно, как нескольких раненых из лагеря забирают в машины скорой помощи.

Представитель министерства Ашраф Аль-Кидра в телеграмм-посте на аккаунте министерства написал, что происходящее в лагере Магази - это массовое убийство, которое происходит на переполненной площади, где живут люди.

В ответ на запрос журналистов Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что получила сообщение об инциденте в лагере, которое сейчас проверяет:

"Несмотря на вызовы, которые создают террористы ХАМАС, действующие в гражданских районах Сектора Газа, ЦАХАЛ придерживается норм международного права, в том числе принимает возможные меры для минимизации ущерба гражданскому населению".