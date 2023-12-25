ISW: Войска РФ продвинулись возле Авдеевки и Кременной
24 декабря российские войска подтвердили продвижение возле Авдеевки и в районе Кременной. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
По информации военных аналитиков, российские силы недавно продвинулись вблизи Авдеевки и продолжили позиционные боевые действия с украинскими силами 24 декабря. Геолокационные кадры, опубликованные 24 декабря, показывают, что российские силы продвинулись на восток от Степного (к северу от Авдеевки).
Также, ISW констатирует, что российские войска недавно подтвердили продвижение в районе Кременной. Геолокационные кадры, опубликованные 24 декабря, показывают, что российские войска продвинулись к востоку от Тернов (к западу от Кременной).
Ключевые выводы ISW за 24 декабря
- Верховный представитель Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что президент России Владимир Путин не заинтересован в ограниченной территориальной победе в Украине и будет продолжать войну "до окончательной победы".
- Сообщается, что российские войска уменьшают авиационную активность и использование планирующих бомб в Украине после того, как украинские силы сбили три российских Су-34 на юге Украины в период с 21 по 22 декабря.
- В ночь с 23 на 24 декабря российские войска совершили серию беспилотных и ракетных ударов по Украине.
- Министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью, опубликованном 24 декабря, подробно рассказал об усилиях Украины по созданию устойчивого аппарата генерации сил военного времени и эффективной оборонно-промышленной базы (ОПБ).
- Президент России Владимир Путин продолжает изображать из себя милосердного лидера, который заботится о благосостоянии российских военнослужащих, а также представляет себя как эффективного главнокомандующего российских вооруженных сил.
- Россия, похоже, продолжает свои усилия по развитию военных оккупационных сил в Украине, отделенных от ее фронтовых подразделений, используя вновь созданные подразделения Росгвардии.
- 810-я морская пехотная бригада Черноморского флота России отредактировала свое признание того, что ее личный состав намеренно применяет химическое оружие в Украине, вероятно, пытаясь скрыть то, что может быть доказательством очевидного нарушения Конвенции о запрещении химического оружия, участницей которой является Россия.
- Дефицит рабочей силы в России, который частично является следствием войны в Украине, по сообщениям, составил около 4,8 миллиона человек в 2023 году и, вероятно, будет продолжать усиливать усилия Кремля, направленные на увеличение экономического потенциала России.
- Российские войска осуществили подтвержденные продвижения вблизи Кременной и Авдеевки, а позиционные бои продолжаются вдоль всей линии соприкосновения.
- Вновь сформированный 337-й воздушно-десантный (ВДВ) полк (104-я дивизия ВДВ), действующий на восточном (левом) берегу Херсонской области вблизи Крынок, продолжает нести потери.
- Российские официальные лица заявили, что Россия в достаточной степени контролирует ситуацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), несмотря на недавние опасные инциденты, произошедшие во время российской оккупации станции.