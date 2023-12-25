ISW: Войска РФ продвинулись возле Авдеевки и Кременной

24 декабря российские войска подтвердили продвижение возле Авдеевки и в районе Кременной.﻿﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

По информации военных аналитиков, российские силы недавно продвинулись вблизи Авдеевки и продолжили позиционные боевые действия с украинскими силами 24 декабря. Геолокационные кадры, опубликованные 24 декабря, показывают, что российские силы продвинулись на восток от Степного (к северу от Авдеевки).

Также, ISW констатирует, что российские войска недавно подтвердили продвижение в районе Кременной. Геолокационные кадры, опубликованные 24 декабря, показывают, что российские войска продвинулись к востоку от Тернов (к западу от Кременной).

Ключевые выводы ISW за 24 декабря