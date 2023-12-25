Экс-командующий НАТО призвал выделить Украине больше помощи

Бывший Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО Джеймс Ставридис обратился с праздничным призывом о предоставлении большей помощи Украине. Он отметил, что обеспокоен ситуацией и назвал дело Украины справедливым.﻿﻿ Об этом Ставридис заявил в эфире радиопередачи "Cats Roundtable", сообщает Украинская правда.

"Это очень опасная ситуация, и здесь реальные действия происходят не в Киеве. Реальное действие происходит в Вашингтоне. Мы должны оказать военную поддержку Украине. Их дело справедливое.

Мы можем себе это позволить, и мы должны это сделать. Поэтому я беспокоюсь о войне в Украине только в том случае, если США и наши европейские союзники не смогут выполнить обязательства, которые мы взяли на себя по поддержке Украины" , – сказал экс-командующий.

Ставридис заявил, что половина российской армии была уничтожена, при этом ни один американский солдат не погиб "и даже не был поставлен под угрозу", и страна сделала это, потратив "эквивалент 5 процентов" годового оборонного бюджета США.