Курс валют НБУ на 25 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 25 декабря 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 24 декабря, снизился на 4 коп до 37.55 за 1 доллар.
Евро подорожал на 9 коп до 41.38 за 1 евро.
Курс рубля не изменился и составил 4.07 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 16 коп до 47.75 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка повысился на 16 коп до 43.94 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого повысился на 2 коп до 9.53 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|37.552500
|EUR
|Евро
|41.375300
|RUB
|Рубль
|0.407010
|GBP
|Фунт стерлингов
|47.748000
|CHF
|Швейцарский франк
|43.936500
|PLN
|Польский злотый
|9.527900