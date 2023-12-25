Курс валют НБУ на 25 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 25 декабря 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 24 декабря, снизился на 4 коп до 37.55 за 1 доллар.

Евро подорожал на 9 коп до 41.38 за 1 евро.

Курс рубля не изменился и составил 4.07 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 16 коп до 47.75 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка повысился на 16 коп до 43.94 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 2 коп до 9.53 за 1 польский злотый.