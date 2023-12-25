В Генштабе ВСУ подтвердили уничтожение российского Су-30
Вчера вечером Вооруженные силы Украины сбили российский истребитель Су-30.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 25 декабря.
"Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 2 истребителя-бомбардировщика: Су-34 и Су-30", – говорится в сообщении.
Ранее в Воздушных силах сообщали об уничтожении российского истребителя-бомбардировщика Су-34 на Мариупольском направлении.
Также сообщалось, что была боевая работа по российскому Су-30 в Черном море, однако информация о попадании проверялась.