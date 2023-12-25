ПВО уничтожила почти 30 "Шахедов" и две ракеты – Воздушные силы

В ночь на 25 декабря россияне нанесли очередной авиационный удар. Силы противовоздушной обороны уничтожили 28 беспилотников типа Shahed и две ракеты.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Всего оккупанты запустили 31 "Шахед" из районов Чауда и Балаклава в оккупированном Крыму.

"В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 28 ударных БПЛА Shahed-136/131 в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой, Кировоградской и Хмельницкой областей" , – говорится в сообщении.

Такого россияне запустили по Украине управляемую авиационную ракету Х-59 на Запорожском направлении и противорадиолокационную ракету Х-31П из акватории Черного моря. Обе воздушные цели были уничтожены.

Напомним, вчера вечером украинские военные уничтожили два вражеских самолета: Су-34 и Су-30.