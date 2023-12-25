На фронте за сутки 66 столкновений, больше всего атаковали на трех направлениях – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 66 боевых столкновений. Больше всего вражеских штурмов зафиксировано на Авдеевском и Купянском направлениях, а также на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 25 декабря.

Всего враг нанес 2 ракетных и 61 авиационный удар, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Авиационные удары получили: Синьковка, Петропавловка, Кисловка Харьковской области; Новоегоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Ямполевка, Торское, Нью-Йорк, Очеретино, Тоненькое, Авдеевка, Максимильяновка, Марьинка, Новомихайловка, Водяное, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались около 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 21 атаку врага возле Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 5 атак противника вблизи населенных пунктов Богдановка, Клещеевка и Андреевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны отразили 14 атак врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 17 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 5 атак. На Шахтерском направлении украинские защитники отбили атаку врага юго-западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника возле Роботино и южнее Гуляйполя Запорожской области.

В зоне ответственности ОВСУ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так за прошедшие сутки противник совершил 23 безуспешных штурмовых действия, получил достойный отпор и отступил.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, состава боеприпасов и зенитно-ракетного комплекса противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 артиллерийских средства и пункт управления противника.