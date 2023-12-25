РФ потеряла в Украине еще более 750 военных и 33 артсистемы – Генштаб
За минувшие сутки Россия потеряла в Украине около 760 военных, 19 танков, 33 артиллерийских системы, две реактивные системы залпового огня и другую военную технику.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.12.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 353 950 (+760) человек,
- танков − 5 877 (+19) ед,
- боевых бронированных машин − 10 919 (+31) ед,
- артиллерийских систем − 8 347 (+33) ед,
- РСЗО − 934 (+2) ед,
- средств ПВО − 613 (+2) ед,
- самолетов – 329 (+2) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 436 (+32) ед,
- крылатых ракет − 1 616 (+2) ед,
- кораблей/катеров − 22 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 11 075 (+53) ед,
- специальной техники – 1 234 (+5) ед.