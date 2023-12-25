Сбитие "Шахедов": есть повреждения в Одесской и Херсонской областях
В результате сбития беспилотников Shahed повреждена припортовая инфраструктура в Одесской области, а также склады в Херсонской области.
Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.
"Обломки сбитого БпЛА вызвали повреждения технических помещений в припортовой инфраструктуре Одессы, а в Раздельнянском районе также обломками во время сбития повреждены недействующее админздание и складское помещение законсервированного объекта, пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали.
В Бериславском районе Херсонщины не удалось избежать попадания. В складских помещениях вспыхнул пожар, который пожарные уже ликвидировали", – говорится в сообщении.
В Силах обороны отмечают, что приоритетными целями врага являются припортовая инфраструктура и другие важные объекты.