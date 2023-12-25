В Воздушных силах прокомментировали заявления РФ об "сбитых F-16" в Украине
Российские пропагандисты начали выдумывать, что их войска якобы уже сбивают истребители F-16 в Украине. Однако Воздушные силы ВСУ еще даже не получили эти самолеты. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.
"Я думаю, что к концу дня будет больше (сообщений о "сбитых" F-16 - ред.). И к концу года они завершат "этот тяжелый год", пожалуй, по меньшей мере двумя эскадрильями", - сказал Игнат.
В то же время он отметил, что на самом деле такие сообщения россиян радуют. В сводках Минобороны РФ за день по пять украинских самолетов "уничтожаются".
"Ну о F-16 это уже вообще мемы ходят, что они даже уже и их "нашли" в Украине". Я каждый день получаю такие вопросы от коллег: "Ну так все-таки, оффрекорд, скажите, есть они (в Украине - ред.)?". Люди хотят верить, что они в Украине. Ну враг поверил, и враг их "уничтожает", - добавил спикер.
Игнат также ответил, готовы ли уже на 100 процентов истребители к отправке в Украину.
"Давайте не будем преувеличивать готовность, как это делает враг. Готовность есть, подтверждение наших западных партнеров есть, что мы готовы. Мы в процессе. Кроме пилотов нужна инфраструктура, инженеры. Мы это уже много раз обсуждали. Потому заявили наши партнеры, что готовы передать. Пока вот такое было заявление", - пояснил он.