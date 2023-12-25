Латвия отправила в Украину конфискованных авто почти на миллион евро

По состоянию на середину декабря, Латвия суммарно отправила в Украину 271 автомобиль, конфискованный у нетрезвых водителей, общая стоимость автомобилей составляет почти миллион евро. Об этом свидетельствуют данные Службы государственных доходов Латвии, сообщает Европейская правда.

Сейчас к рассмотрению в латвийском правительстве готовят документы о передаче Украине еще 34 автомобилей, стоимость которых оценивается в 161 880 евро.

16 февраля этого года Сейм Латвии единогласно принял изменения в Закон о поддержке гражданского населения Украины, которые позволяют безвозмездно передавать в собственность украинского правительства транспортные средства, конфискованные государству, – как поддержку украинского общества.

Таким образом, была найдена возможность передать Украине транспортные средства, которые были конфискованы в Латвии у тех водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Эти автомобили в Украину доставляет Twitter-конвой под руководством Рейниса Позняка. За время существования проекта в Украину из Латвии было отправлено более 1100 различных автомобилей общей стоимостью около 2 миллионов евро, которые отправлялись туда еженедельно.