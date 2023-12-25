Франция, Китай и Япония заморозили участие в газовом проекте РФ – СМИ

Иностранные акционеры российского проекта "Арктик СПГ-2" - французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC и консорциум японских Mitsui и JOGMEC - объявили форс-мажор по участию в проекте.﻿ Об этом пишет российское издание "Коммерсантъ", сообщает Экономическая правда.

Это может привести к тому, что "Арктик СПГ-2" лишится долгосрочных контрактов на вывоз СПГ. А российская нефтедобывающая компания "Новатэк" будет вынуждена самостоятельно финансировать проект.

При этом в России критически встает вопрос наличия танкеров ледового класса для вывоза СПГ.

По данным "Коммерсантъ", судоверфь "Звезда" задерживает поставку танкеров. И как минимум в 2024 году в России надеются на иностранные танкеры, которые рассчитывают получить с иностранных верфей.

Кроме того, пока "Арктик СПГ-2" вынужден будет продавать газ на спотовом рынке.

Напомним, 2 ноября проект "Арктик СПГ-2" попал в санкционный список США.﻿﻿ По данным Bloomberg, "Арктик СПГ 2" имеет решающее значение для стремления России увеличить производство СПГ более чем в три раза до конца десятилетия.

Это проект компании "Новатэк" по добыче природного газа и производства сжиженного природного газа на Гыданском полуострове. Проект предусматривает строительство трех технологических линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн т в год каждая.

Так называемый "расширенный континентальный шельф" охватывает около 1 миллиона квадратных километров (386 100 квадратных миль), преимущественно в Арктике и Беринговом море - стратегической зоне, на которую также претендуют Канада и Россия. Кроме того, США очертили границы шельфа в Атлантике, Тихом океане и Мексиканском заливе.