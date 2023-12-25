ISW: Войска РФ уменьшают удары авиабомбами после сбития Су-34

Войска захватчиков сокращают авиационную активность и использование авиационных бомб после того, как Силы обороны сбили несколько российских истребителей Су-34 на юге Украины. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Институт ссылается на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, который 24 декабря заявил, что российские войска уменьшили использование планерных бомб и авиаударов на юге страны. Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что российские войска также ограничивают использование пилотируемой авиации вблизи временно оккупированного Крыма, в частности в северо-западном регионе Черного моря.

Согласно предварительной оценке ISW, недавно российские войска участили использование планерных бомб против украинских сил на западном (правом) берегу Днепра, из-за подавления Силами обороны в этом районе российской дальнобойной артиллерии.

В отчете отмечается, что дальнейшее уменьшение количества ударов российских планерных бомб в Херсонской области может позволить украинским силам более свободно действовать в ближних тыловых районах на западном берегу Днепра, а также занять более безопасную позицию на левом берегу, с которой они могли бы осуществлять будущие операции, если такое решение будет принято военным командованием.

"Российские войска применяют удары планерными бомбами, чтобы российские самолеты могли оставаться на расстоянии 50-70 километров за линией боевых действий, а уменьшение использования российских планерных бомб свидетельствует о том, что российские войска обеспокоены возможностями украинской противовоздушной обороны после недавних потерь" , - говорится в отчете ISW.

Тем временем представитель Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, подполковник Владимир Фитьо заявил, что российские войска уменьшили использование авиации и увеличили использование ударных беспилотников на Купянском и Бахмутском направлениях.