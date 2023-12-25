Премьер Сербии: Российские спецслужбы предоставили данные о протестах в Белграде

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что российские спецслужбы предоставили сербским властям информацию о возможных инцидентах на протестах в Белграде. Соответствующее заявление она сделала в эфире телеканала Pink, сообщает Европейская правда.

Брнабич утверждает, что лично общалась с западными дипломатами, чтобы сообщить им о предоставленной от российских спецслужб информации, но они, по ее словам не восприняли эти данные всерьез.

"У нас была информация от служб, которые об этом предупреждали. Прежде всего, эту информацию нам предоставила российская спецслужба, но (представители западных стран – ред.) обвинили нас в распространении дезинформации и в том, что это чушь. Они смеялись, и, как сказал президент (Александар Вучич – ред.), кто-то воспринял это серьезно, кто-то хотел помочь, а многие знали и не хотели помогать" , – сказала Брнабич.

Она также сравнила события в Белграде с украинской Революцией достоинства, сказав, что в Сербии "не будет нового Майдана".

Кроме того, сербский премьер обвинила оппозиционную коалицию "Сербия против насилия" в попытке "насильственной дестабилизации государства".

Накануне вечером в Белграде состоялась акция протеста против результатов парламентских выборов в стране, участники которой пытались прорваться в здание мэрии.

Тысячи людей собрались перед мэрией Белграда по приглашению оппозиционной коалиции "Сербия против насилия". Это уже седьмая акция протеста против результатов парламентских выборов в Сербии, которые, по словам оппозиции, состоялись с многочисленными нарушениями.

Представители оппозиции хотели выступить с балкона мэрии, но полиция им не дала этого сделать, применив слезоточивый газ.

Напомним, по итогам досрочных выборов в Сербии, победу одержала политсила президента Александара Вучича.

Оппозиционный альянс "Сербия против насилия" (SPN) заявил о серьезных нарушениях избирательного законодательства на выборах в городской совет Белграда. С тех пор сотни сторонников SPN митинговали возле Государственной избирательной комиссии в Белграде.