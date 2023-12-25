Буданов поздравил с Рождеством: РФ не сможет реализовать коварные планы

Россия никогда не сможет реализовать свои коварные планы по уничтожению Украины. 2024-й будет годом продолжения борьбы украинцев за свою землю и независимость. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в рождественском поздравлении, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Кремловский террористически-оккупационный режим никогда не сможет реализовать свои коварные планы по уничтожению нашей государственности, наших традиций и идентичности. Украинцы - сильная нация, которая способна преодолеть все на пути к своей свободе и независимости" , - отметил Буданов.

Он подчеркнул, что 2024-й – это, прежде всего, год продолжения борьбы, героизма и мужества украинских защитников.