Пограничники рассказали о ситуации на границе с Польшей
Почти на всех пунктах пропуска на украинско-польской границе осуществляется пропуск автобусов и легковых автомобилей по электронной очереди. В то же время пешеходов пропускают только на КПП "Шегини". Об этом говорится в сообщении Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.
Сейчас ситуация с очередями в пунктах пропуска на границе с Польшей такова:
- "Ягодин" - 0 автобусов (электронная очередь), пропуск пешеходов не осуществляется, пропуск легковых авто временно не осуществляется;
- "Устилуг" - 0 л/а, 3 автобуса (электронная очередь), пропуск пешеходов не осуществляется;
- "Угринов" - 0 л/а, 0 автобусов, пропуск пешеходов не производится;
- "Рава-Русская" - 0 л/а, 0 автобусов, пропуск пешеходов не осуществляется;
- "Грушев" - 0 л/а, 0 автобусов, пропуск пешеходов не производится;
- "Краковец" - 0 л/а, 4 автобуса (электронная очередь), пропуск пешеходов не осуществляется;
- "Шегини" - 0 л/а, 4 автобуса (электронная очередь), пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях;
- "Смольница" - 0 л/а, 0 автобусов, пропуск пешеходов не осуществляется.
- "Нижанковичи" - 0 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).
Пограничники рекомендуют учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.