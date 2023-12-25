Пограничники рассказали о ситуации на границе с Польшей

Почти на всех пунктах пропуска на украинско-польской границе осуществляется пропуск автобусов и легковых автомобилей по электронной очереди. В то же время пешеходов пропускают только на КПП "Шегини".﻿ Об этом говорится в сообщении Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Сейчас ситуация с очередями в пунктах пропуска на границе с Польшей такова:

"Ягодин" - 0 автобусов (электронная очередь), пропуск пешеходов не осуществляется, пропуск легковых авто временно не осуществляется;

"Устилуг" - 0 л/а, 3 автобуса (электронная очередь), пропуск пешеходов не осуществляется;

"Угринов" - 0 л/а, 0 автобусов, пропуск пешеходов не производится;

"Рава-Русская" - 0 л/а, 0 автобусов, пропуск пешеходов не осуществляется;

"Грушев" - 0 л/а, 0 автобусов, пропуск пешеходов не производится;

"Краковец" - 0 л/а, 4 автобуса (электронная очередь), пропуск пешеходов не осуществляется;

"Шегини" - 0 л/а, 4 автобуса (электронная очередь), пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях;

"Смольница" - 0 л/а, 0 автобусов, пропуск пешеходов не осуществляется.

"Нижанковичи" - 0 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Пограничники рекомендуют учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.