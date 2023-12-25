Израильская армия обнаружила тела пятерых заложников в тоннелях ХАМАСа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила тела пятерых заложников в сети подземных тоннелей ХАМАС под лагерем беженцев Джабалия вблизи Газы, сообщает Укринформ.

Как отмечается, эти заложники были угнаны боевиками с территории Израиля во время нападения 7 октября. Среди них – гражданские Иден Захария и Элия Толедано, а также три военных – прапорщик Зив Дадо, сержант Рон Шерман, капрал Ник Бейзер.

Их тела были обнаружены после того, как израильские военные получили контроль над районом лагеря Джабалия, который, по словам ЦАХАЛа, был одним из оперативных центров ХАМАС в секторе Газа.

Военные Армии обороны Израиля приступили к демонтажу подземного штаба, состоявшего из двух уровней, лифта, спускавшегося на десятки метров в большой зал и командный центр.