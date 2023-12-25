Украина получила $1,3 млрд от Всемирного банка – Минфин
Госбюджет Украины получил 1,34 млрд долларов в качестве шестого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). Об этом говорится в сообщении министерства финансов, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
"Средства будут направлены на частичную компенсацию расходов госбюджета Украины, не связанных со сферой безопасности и обороны, в частности, на пенсионные выплаты и выплаты работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)", - сообщили в Минфине.
Финансирование состоит из ссуды Всемирного банка в размере 1,086 млрд долларов, поступивших через Целевой фонд по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine) под гарантии правительства Японии.
Шестое дополнительное финансирование проекта PEACE in Ukraine содержит также и грантовую составляющую:
- 190 млн долларов - от Норвегии через Целевой фонд поддержки, восстановления и реформирования Украины (URTF);
- 50 млн долларов - от правительства Соединенных Штатов Америки;
- 20 млн долларов - от правительства Швейцарии.