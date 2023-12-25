Украина получила $1,3 млрд от Всемирного банка – Минфин

Госбюджет Украины получил 1,34 млрд долларов в качестве шестого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).﻿ Об этом говорится в сообщении министерства финансов, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Средства будут направлены на частичную компенсацию расходов госбюджета Украины, не связанных со сферой безопасности и обороны, в частности, на пенсионные выплаты и выплаты работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)" , - сообщили в Минфине.

Финансирование состоит из ссуды Всемирного банка в размере 1,086 млрд долларов, поступивших через Целевой фонд по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine) под гарантии правительства Японии.

Шестое дополнительное финансирование проекта PEACE in Ukraine содержит также и грантовую составляющую: