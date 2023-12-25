Игнат: Россияне стали действовать менее нагло на Херсонщине

После уничтожения Силами обороны Украины троих истребителей-бомбардировщиков Су-34 российские войска снизили авиационную активность в Херсонской области. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона утром 25 декабря, сообщает Украинская правда.

"Мы никогда не обнародуем, чем, где, в каком месте мы уничтожаем воздушные цели, разве что время (уточняем). То, что враг догадывается, пишет о "блуждающем Patriot" или каком-то другом комплексе – пусть догадываются. Пусть понимают, что и Patriot и, возможно, другой дальнобойный комплекс может находиться на одном направлении, завтра на другом, затем на третьем.

Врага нужно постоянно держать в напряжении. Поэтому и задачи они будут выполнять менее нагло, меньшими силами и средствами. Что и произошло после уничтожения трех Су-34: враг в Херсонской области фактически уже не вел активных боевых действий, понимая, что может быть там ловушка для него. Поэтому нагнали они туда беспилотников с десяток – и выискивают, что бы это могло их уничтожить" , – сказал спикер.

Игнат подтвердил, что россияне пытаются узнать, чем были сбиты их самолеты Су-34. Российские беспилотники преследуют разведывательную цель, поэтому даже разведывательные БПЛА тоже нужно уничтожать, отметил он.

Напомним, 24 декабря противовоздушная оборона Украины уничтожила два российских военных самолета – Су-34 на Мариупольском направлении и Су-30 над Черным морем, а 22 декабря три самолета – истребители-бомбардировщики Су-34.