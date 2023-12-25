Кабмин выполнил одно из условий МВФ в финансовой сфере

Кабинет министров 22 декабря одобрил проект Дорожной карты реформирования управления публичными инвестициями. Таким образом, обеспечено выполнение структурного маяка, предусмотренного Меморандумом об экономической и финансовой политике с МВФ. Об этом заявили в министерстве финансов, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отметили в Минфине, эта дорожная карта является рамочным документом, разработанным с учетом рекомендаций Всемирного банка и МВФ, европейских практик, а также потребностей в быстром восстановлении и послевоенном восстановлении.

В частности, Дорожной картой предусмотрено:

принятие решений об осуществлении публичных инвестиций в рамках стратегического и среднесрочного бюджетного планирования и создания Стратегического инвестиционного совета;

распространение процедур управления публичными инвестициями на все инвестиционные проекты, связанные с восстановлением, восстановлением и развитием через единое определение публичного инвестиционного проекта;

унификацию подходов к оценке и отбору публичных инвестиционных проектов, независимо от источников и механизмов финансирования, и создание единого проектного портфеля для обеспечения приоритета и получения доступа к финансированию;

оценку Минфином финансовой устойчивости публичных инвестиций и усиление управления соответствующими фискальными рисками;

создание на основе обновленной методологической базы управления публичными инвестициями единой ИТ-экосистемы;

развитие возможностей по управлению публичными инвестициями на центральном и местном уровне.

В дальнейшем поручен Минфину с участием Минэкономики, Минюста, Мининфраструктуры и других заинтересованных сторон разработать и внести на рассмотрение Кабинета министров план мер по реализации Дорожной карты до 1 июня 2024 года, сообщили в Минфине.