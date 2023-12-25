В Турции сообщили о ликвидации 26 террористов в операциях в Ираке и Сирии
Во время антитеррористических операций Военно-воздушных сил Турции на севере Ирака и Сирии нейтрализовано по меньшей мере 26 террористов. Об этом заявили в министерстве национальной обороны Турции, сообщает Укринформ.
"В результате воздушных операций 23 декабря 2023 против объектов террористов на севере Ирака и Сирии, по предварительным данным, нейтрализовано по меньшей мере 26 террористов", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что оценка результатов сделок продолжается.