Экс-главу банка Курченко признали виновным в завладении средствами

Высший антикоррупционный суд Украины признал виновным председателя правления "Реал Банка" Владимира Агафонова в завладении средствами банка, сообщает Экономическая правда.

По данным следствия, Агафонов причастен к завладению средствами "Реал Банка" и их дальнейшей легализации. Часть этой суммы - это средства Национального банка, полученные в качестве стабилизационного кредита.

Суд назначил Агафонову наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Приговор вынесла коллегия судей в составе Веры Михайленко, Тимура Хамзина и Сергея Мойсака.

Также коллегия судей ВАКС частично удовлетворила гражданский иск НБУ и взыскала с обвиняемого более 503 млн грн.

Кроме того, удовлетворен гражданский иск Фонда гарантирования вкладов физических лиц. С Агафонова взыскали средства в сумме более 5,573 млн грн возмещения вреда, причиненного в результате совершения преступления.

Приговор Высшего антикоррупционного суда вступает в законную силу через 30 дней со дня его провозглашения, если его не обжалуют в Апелляционной палате ВАКС.

Напомним, "Реал Банк" принадлежал бизнесмену Сергею Курченко, который сбежал в Россию. По данным следствия, Агафонов причастен к завладению 4,7 млрд грн "Реал Банка", 800 млн грн Нацбанка, а также 865 млн грн средств "Брокбизнесбанка", которые были размещены на счете "Реал Банка" и позже выведены на счета подконтрольных лиц.

С 2015 года Агафонов находится в международном обыске.

В 2017 году Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении бывших заместителя главы Национального банка Алексея Ткаченко и директора департамента Нацбанка Романа Яковлева. В сговоре с экс-главой Нацбанка Игорем Соркиным, Агафоновым и младоолигархом с орбиты Януковича Сергеем Курченко их подозревают в хищении 800 млн грн.

Процедура ликвидации "Реал банка" началась в мае 2014 г. и закончилась в 2019 году.