В Нацбанке предупредили о негативном влиянии из-за затягивания финпомощи
Вопрос о выделении помощи Украине от ЕС и США должен быть решен в ближайшие месяцы. Затягивание окажет негативное влияние на валютный рынок и курсовую стабильность. Об этом говорилось на заседании Комитета по монетарной политике (КМП) НБУ 13 декабря, во время которого было поддержано решение снизить учетную ставку с 16 до 15%, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Как отметили участники дискуссии, риски инфляционного развития и курсовой устойчивости в условиях войны остаются значительными, а некоторые даже частично реализовались. В частности, произошла задержка с предоставлением Украине внешней финансовой помощи, сохраняется неопределенность сроков и объемов дальнейших поступлений. Бюджеты поддержки Украины на 2024 год со стороны ключевых партнеров - ЕС и США - до сих пор не утверждены.
"Эта проблема, вероятнее всего, решится в течение следующих месяцев. Фундаментом для этого, в частности, является успешное завершение второго пересмотра программы МВФ "Механизм расширенного финансирования" для Украины и соответствующие заверения международных партнеров, что является неотъемлемой частью этой программы", - говорится в сообщении.
Как отметили в НБУ, сейчас международные резервы Украины составляют почти 39 млрд долларов и достаточны для сохранения контроля над курсовой динамикой.
"Однако затягивание решения вопроса о международном финансировании может негативно сказаться на ожиданиях, а следовательно, и обусловить дополнительный спрос на валюту. Соответственно, НБУ должен действовать взвешенно, чтобы не повредить достижениям по обеспечению курсовой устойчивости и умеренной инфляции", - сообщили в НБУ.