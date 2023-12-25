В Нацбанке предупредили о негативном влиянии из-за затягивания финпомощи

Вопрос о выделении помощи Украине от ЕС и США должен быть решен в ближайшие месяцы. Затягивание окажет негативное влияние на валютный рынок и курсовую стабильность.﻿ Об этом говорилось на заседании Комитета по монетарной политике (КМП) НБУ 13 декабря, во время которого было поддержано решение снизить учетную ставку с 16 до 15%, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отметили участники дискуссии, риски инфляционного развития и курсовой устойчивости в условиях войны остаются значительными, а некоторые даже частично реализовались. В частности, произошла задержка с предоставлением Украине внешней финансовой помощи, сохраняется неопределенность сроков и объемов дальнейших поступлений. Бюджеты поддержки Украины на 2024 год со стороны ключевых партнеров - ЕС и США - до сих пор не утверждены.

"Эта проблема, вероятнее всего, решится в течение следующих месяцев. Фундаментом для этого, в частности, является успешное завершение второго пересмотра программы МВФ "Механизм расширенного финансирования" для Украины и соответствующие заверения международных партнеров, что является неотъемлемой частью этой программы" , - говорится в сообщении.

Как отметили в НБУ, сейчас международные резервы Украины составляют почти 39 млрд долларов и достаточны для сохранения контроля над курсовой динамикой.