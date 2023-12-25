Оккупанты все чаще отказываются идти на штурмы и сдаются в плен – ВСУ
Российские оккупанты все чаще отказываются участвовать в штурмовых действиях на фронте. Захватчики начали группами сдаваться в украинский плен. Об этом заявил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона, сообщает РБК-Украина.
"Есть информация о все большем количестве отказов оккупантов участвовать в штурмовых действиях. В частности, это фиксируется в подразделениях 1-го армейского корпуса ВС РФ. Следует отметить, что в плен начали сдаваться целые группы российских военнослужащих", - рассказал Штупун.
По его словам, за последние трое суток одну группу из шести оккупантов ВСУ взяли в плен в непродолжительном бою. А еще одна почти такая же по количеству сдалась вообще без боя.
"Как говорят, вышли на голос буквально после нескольких выстрелов в воздух", - добавил спикер.
Штупун отметил, что одна из причин почему россияне сдаются в плен - бесчеловечное отношение к ним со стороны командования.
"Так как за отказ идти в бессмысленные штурмы или за какие-то другие вины офицеры их раздевают до гола, это зимой, сажают в таком виде в "холодные ямы", бьют и угрожают расстрелом", - рассказал спикер.