Оккупанты все чаще отказываются идти на штурмы и сдаются в плен – ВСУ

Российские оккупанты все чаще отказываются участвовать в штурмовых действиях на фронте. Захватчики начали группами сдаваться в украинский плен. Об этом заявил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона, сообщает РБК-Украина.

"Есть информация о все большем количестве отказов оккупантов участвовать в штурмовых действиях. В частности, это фиксируется в подразделениях 1-го армейского корпуса ВС РФ. Следует отметить, что в плен начали сдаваться целые группы российских военнослужащих" , - рассказал Штупун.

По его словам, за последние трое суток одну группу из шести оккупантов ВСУ взяли в плен в непродолжительном бою. А еще одна почти такая же по количеству сдалась вообще без боя.

"Как говорят, вышли на голос буквально после нескольких выстрелов в воздух" , - добавил спикер.

Штупун отметил, что одна из причин почему россияне сдаются в плен - бесчеловечное отношение к ним со стороны командования.