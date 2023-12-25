В Харьковской ОВА назвали главную цель оккупантов в регионе

Главной целью оккупантов в Харьковской области сейчас является повторный захват Купянска-Узлового, для этого необходимо не только взять Синьковку, но и захватить часть Купянска. Об этом заявил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, сообщает Укринформ.

"Мы последние шесть месяцев наблюдаем такие активные штурмовые боевые действия врага. Кроме упомянутого села, войска РФ еще пытаются наступать возле Ивановки, Петропавловки. В Харьковской области для врага это сейчас – основная цель, поскольку, например, захват Синьковки позволит продвигаться дальше и создать предпосылки для блокировки Купянск.

Но главная цель – Купянск-Узловой (большой железнодорожный узел – ред.). Но чтобы до него добраться, нужно захватить часть города Купянска. Эти планы мы понимаем, эти планы понимают наши вооруженные силы. Поэтому адекватно реагируем" , – сказал Синегубов.

Он отметил, что штурмовые отряды российских захватчиков формируются из разных подразделений.

"Это и так называемые "Шторм-Z", и бывшие "вагнеровцы", и кадровые военнослужащие. Свою живую силу они бросают на мясо, не считаются с потерями абсолютно. Нет никакой у них стратегии – идут и идут на штурмы" , – сказал начальник ОВА.

При этом, по его оценке, у войск РФ достаточно оружия и техники для штурмовых действий на этом направлении.

"Есть у них и минометы, и тяжелая артиллерия, и, конечно, танки и другие бронированные машины. Некоторое время действительно наблюдался снарядный голод – в перехватах мы это слышали. И все же они укомплектованы, чтобы идти в штурмы небольшими отрядами при поддержке техники. В последнее время у них несколько изменилась тактика: очень активно применяют управляемые авиабомбы. Кроме того, сейчас используют дроны-камикадзе, чем очень донимают наших военных, и мы, конечно, стараемся быстро реагировать на запросы подразделений, чтобы они противодействовали и беспилотникам" , – отметил Синегубов.

Руководитель региона подчеркнул, что, несмотря на все действия и имеющееся у противника вооружения, ВСУ эффективно делают свое дело.