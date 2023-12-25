Кабмин должен сегодня внести в Раду законопроект о мобилизации – Арахамия

Кабинет министров сегодня должен был внести в Верховную Раду законопроект по изменениям в мобилизации. Впрочем, есть надежда, что это произойдет в ближайшее время. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Сегодня правительство должно было бы внести законопроект о мобилизации, над которым оно работает по просьбе военных. Надеюсь, коллеги из Кабинета министров в ближайшее время закончат свою часть работы. Ибо отсутствие этого законопроекта порождает неопределенность и большое количество фейков о блокпостах, о "Дії" и т.д." , - написал Арахамия.

По его словам, алгоритм работы не изменился: военное командование внесло запрос на мобилизацию 500 тысяч военных, а правительство разрабатывает правила.