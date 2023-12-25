Кабмин должен сегодня внести в Раду законопроект о мобилизации – Арахамия
Кабинет министров сегодня должен был внести в Верховную Раду законопроект по изменениям в мобилизации. Впрочем, есть надежда, что это произойдет в ближайшее время. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
"Сегодня правительство должно было бы внести законопроект о мобилизации, над которым оно работает по просьбе военных. Надеюсь, коллеги из Кабинета министров в ближайшее время закончат свою часть работы. Ибо отсутствие этого законопроекта порождает неопределенность и большое количество фейков о блокпостах, о "Дії" и т.д.", - написал Арахамия.
По его словам, алгоритм работы не изменился: военное командование внесло запрос на мобилизацию 500 тысяч военных, а правительство разрабатывает правила.
"Президент четко подчеркнул, что требует комплексного подхода к прохождению службы в Вооруженных силах. Просто набрать новых людей и не решить проблемы тех, кто служит сейчас, - не выход. Парламент ожидает готовый документ, который можно будет обсуждать на Комитете. Военные нуждаются в решении своих проблем. Общество хочет услышать ответы на все чувствительные вопросы", - добавил Арахамия.