В НБУ озвучили главные причины стремительного замедления инфляции

Рост потребительских цен в Украине в ноябре 2023 замедлился до 5,1%, что меньше ожиданий Национального банка. Этому способствовал высокий урожай и стабильность на валютном рынке.﻿ Об этом говорилось на заседании Комитета по монетарной политике (КМП) НБУ 13 декабря, во время которого было поддержано снизить учетную ставку с 16 до 15%, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отметили участники дискуссии, сохранение благоприятной ценовой динамики в значительной степени было обусловлено удешевлением сырых продуктов питания на фоне высоких урожаев и сложностей с экспортом продовольствия.

"Однако наиболее важным фактором ослабления фундаментального инфляционного давления было сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке. Это не только ограничивало рост цен на широкий спектр товаров с импортной составляющей, но и способствовало улучшению инфляционных и курсовых ожиданий" , - говорится в сообщении.

В результате базовая инфляция тоже замедлилась – до 5,7% в годовом измерении. По оценкам НБУ, показатели инфляции будут сохраняться близкими к текущим уровням и в декабре.