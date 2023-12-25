Азербайджан ответил на предложения Армении по мирному договору

Азербайджан направил армянской стороне ответ на последние предложения по мирному договору. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, сообщает Укринформ.

По словам Министра, переговорный процесс продолжается и пакет предложений, над которым азербайджанские дипломаты работали в течение месяца, передан Армении.

"Мы реально смотрим на мирный процесс. Но мы должны понимать, что мирный договор – это не стопроцентное решение всех вопросов. Мирный договор – это фундамент для дальнейших обсуждений. Это как минимум условия для формирования нормальных соседских отношений между Азербайджаном и Арменией" , - сказал Байрамов.

Он отметил, что в последнее время в Баку получают положительные сигналы из Еревана, но ждут реальных действий от Армении по мирному процессу.

Ранее сообщалось, премьер-министр Армении Никол Пашинян 18 ноября заявил, что Армения и Азербайджан смогли договориться об основных принципах мирного договора.

21 ноября Азербайджан предложил Армении провести встречу на общей границе для продолжения переговоров по мирному договору.