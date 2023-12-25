Папа Римский попросил мира для Украины в рождественском послании

Папа Римский Франциск в рождественском послании этого года попросил мира для Украины, сообщает Укринформ.

"С глазами, прикованными к младенцу Иисусу, умоляю мира для Украины. Возобновим нашу духовную и человеческую близость с ее страждущим народом, чтобы через поддержку каждого из нас он почувствовал конкретность Божьей любви" , – призвал Папа, обращаясь к верующим из лоджии базилики Святого Петра в Ватикане.

В день Рождества Христова десятки тысяч паломников собрались на площади перед базиликой. Среди флагов развевались и украинские.

В полдень на центральном балконе появился епископ Рима в сопровождении кардиналов Джеймса Гарвея, архипресвитера базилики Святого Павла за стенами, и Жозе Толентино де Мендонсы, префекта дикастерии по культуре и образованию.

Прозвучали гимны Святого Престола и Италии в исполнении оркестров Ватиканской жандармерии и Корпуса карабинеров Италии, почетный караул швейцарских гвардейцев отдал военные почести, после чего понтифик произнес свое послание Риму и миру.

Папа пожелал миру Израиля и Палестине, направил мнение "к населению страждущей Сирии, а также к населению Йемена" и народу Ливана.

"Пусть же приблизится день окончательного мира между Арменией и Азербайджаном" , – пожелал Франциск, призвав не забывать "о напряжениях и конфликтах, потрясающих регионы Сахеля, Африканского Рога, Судан, а также Камерун, Демократическую Республику Конго и Южный Судан".

Кроме того, он пожелал приближения дня, "когда заново укрепятся братские связи на Корейском полуострове, открывая пути диалога и примирения".