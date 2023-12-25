В Нью-Йорке выставили на продажу дом из фильма "Один дома"

Пятиэтажный таунхаус на Манхеттене, в котором снимался культовый новогодний фильм "Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке", выставлен на продажу за $6,7 млн. Об этом пишет The New York Post, сообщает Укринформ.

Дом с четырьмя спальнями и пятью ванными комнатами по адресу 51 West 95th St. был выставлен на продажу еще девять месяцев назад – даже после того, как продавцы снизили цену с $7,6 млн в апреле, а затем еще раз в июле. Нынешние владельцы дома купили его в 2009 году за 4,7 миллиона долларов.

Кроме частного сада, террасы и винного погреба с климат-контролем, дом имеет эркеры, красивую лепнину и высокие потолки.

Дом стал известен в 1992 году после выхода фильма "Сам дома 2: Потерянный в Нью-Йорке" с Маколеем Калкиным в главной роли.

По словам Герриери, семья, которая сейчас живет в таунхаусе, "все еще получает письма от детей, рассказывающих о "Сам дома" во время Рождества".